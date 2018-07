Contra o lanterna, Bahia tenta acabar com seca de gols O triunfo sobre a Portuguesa, na última quinta-feira, pela Copa Sul-Americana (por 2 a 1, no estádio do Canindé, em São Paulo), trouxe certo alívio para o Bahia, que não vencia uma partida havia quatro jogos. Pelo Campeonato Brasileiro, porém, o time não faz gols desde 31 de julho, quando bateu o Flamengo, na Arena Fonte Nova, por 3 a 0. Desde lá, foram três derrotas e um empate, por 0 a 0, contra o Santos, na última rodada, em Salvador.