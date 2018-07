Contra o líder, Corinthians tenta confirmar boa fase

“Jogaço!” É assim, simples e direto, que Tite responde quando questionado sobre as expectativas para o jogo deste sábado, às 21h, entre Corinthians e Atlético-MG, no Itaquerão. As equipes vivem grande momento. Enquanto o Corinthians está invicto há cinco rodadas (quatro vitórias e um empate), o Galo acumula seis triunfos seguidos.

A expectativa de um grande jogo se reflete nas arquibancadas. Até ontem à noite haviam sido vendidos 33 mil ingressos, garantia de recorde de público do Corinthians no campeonato – a marca anterior era de 32.442 torcedores na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-PR.

A partida vai opor a melhor defesa do campeonato (o Corinthians sofreu apenas oito gols) e o ataque mais efetivo (o Atlético já balançou as redes 28 vezes). Para Tite, no entanto, o jogo não vai se resumir somente a esse duelo de opostos.

“O nível técnico das duas equipes é muito alto. Acredito que maturidade e nível de concentração podem fazer a diferença”, analisa.

Tite não quer apenas vencer o Atlético-MG. O treinador deseja, acima de tudo, ver o seu time fazendo uma boa apresentação. “Se o Corinthians vencer jogando bem, é um peso muito importante derrotar o líder do campeonato. Mas, se vencer circunstancialmente, não tem peso porque logo em seguida haverá o revés”, justifica.

Após um começo de campeonato irregular, uma vitória neste sábado confirmaria de vez a equipe como forte candidata ao título. Por isso, Tite vai colocar o time para jogar em cima do Galo, marcando pressão. Sua intenção é não dar campo de jogo ao adversário. Sem o meia Jadson, suspenso, ele sabe que o time perde posse de bola, mas vai apostar nas jogadas em velocidade de Rildo pelo lado esquerdo do campo.

O ex-jogador da Ponte Preta ganhou a disputa com Danilo por ter mais fôlego para ajudar na marcação. “Ele teve bom desempenho nos treinos e jogos. Isso foi determinante. Ele vinha de um bom ritmo. Danilo tem uma qualidade técnica impressionante, mas, por causa da mobilidade, fica difícil para ele”, explicou o treinador.

Rildo tentará explorar os espaços deixados por Marcos Rocha, lateral-direito do Atlético-MG, mas quando time estiver sem a bola também terá de recompor a defesa ao lado de Uendel para frear as investidas de Luan pelo setor.

Função semelhante terá Malcom, pela direita. O atacante, no entanto, ganhará mais liberdade para não deixar Vagner Love isolado no ataque.

No meio de campo, Elias e Renato Augusto vão se reservar no apoio. Quando um avançar, o outro ajudará Bruno Henrique na marcação. Na defesa, o goleiro Cássio, com uma tendinite na coxa esquerda, será substituído por Walter.

Essa dinâmica de jogo do Corinthians tem se mostrado eficiente nas últimas rodadas, assim como os contra-ataques, principal arma da equipe na vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo, no domingo.

Neste sábado, no entanto, o Corinthians vai colocar a sua boa fase à prova porque enfrentará um adversário que o próprio Tite reconhece que está melhor. “O Atlético-MG está um pouco à frente na construção da equipe e, por isso, vamos ter de compensar de alguma forma”, disse.