Contra o líder, Corinthians vai testar a força do elenco

Tite vem dizendo com insistência que para brigar pelo título é preciso ter um elenco forte e não apenas 11 titulares. O jogo contra o Atlético-MG, sábado, será a oportunidade de o Corinthians mostrar a força do seu elenco. O time não contará com duas peças-chave (o goleiro Cássio está com tendinite no músculo adutor da coxa esquerda e o meia Jadson, suspenso). Além disso, Vagner Love passou a ser dúvida. Na quarta-feira, pelo segundo dia seguido o atacante não foi a campo e ficou na academia do CT do Parque Ecológico fazendo trabalho de fortalecimento muscular.

No gol, entra Walter. No meio-campo, Rildo treinou entre os titulares no lugar de Jadson e é o mais cotado para ficar com a vaga. Caso Love não tenha condições de jogo, Danilo deverá ser improvisado como centroavante.

Após Tite repetir em quatro partidas seguidas a escalação da equipe, os reservas que entrarão em campo no sábado têm o desafio de manter o padrão de jogo apresentado pela equipe nas últimas rodadas (três vitórias e um empate).

“Tem de chegar e dar conta do recado. Temos tranquilidade pelo trabalho do dia a dia, no decorrer da semana, pelos treinos e até por outras frias que peguei. Isso me deu experiência para entrar e dar conta do recado”, disse Walter.

O Corinthians tem a defesa menos vazada do Brasileiro, com apenas oito gols sofridos em 13 rodadas. Para o goleiro, o grande trunfo da equipe é não cair de produção, mesmo com mudanças no time. “Estamos fazendo um belo trabalho, marcando muito bem. O Bruno Henrique entrou no lugar do Ralf e está dando conta, o Elias voltou da seleção numa fase imensa, os laterais estão marcando muito bem...”

Sábado, o Corinthians deve repetir a estratégia da vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo, quando apostou na marcação forte e nos contra-ataques. “A gente sabe que não tomando gols e fazendo 1 a 0 vamos somar os três pontos. Contra o Flamengo foi assim, eles atacaram e a gente fez 2 a 0 no primeiro tempo. Tem de ser cirúrgico. Marcar forte e, quando atacar, fazer os gols”, disse Walter.