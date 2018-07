Contra o líder, Coritiba deve tentar um novo empate fora O Coritiba deve manter nesta quinta-feira contra o Fluminense, às 21 horas, no Engenhão, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro, a mesma proposta de jogo que deu resultado em Porto Alegre contra o Grêmio no último final de semana. Do líder da competição, o técnico Marquinhos Santos não descarta conseguir um empate no Rio de Janeiro.