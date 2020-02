Contra o Madureira, Flamengo homenageia vítimas de incêndio no Ninho do Urubu

No dia em que o pior momento da história do Flamengo completa um ano, o time enfrentará o Madureira, às 18h, no Maracanã, sentindo-se na obrigação de homenagear os dez meninos das categorias de base mortos no incêndio no Ninho do Urubu. O clube preparou algumas ações para celebrar a memória das vítimas antes do jogo que pode classificar a equipe para a semifinal da Taça Guanabara.

Os jogadores do time campeão brasileiro e sul-americano vão pisar no gramado do Maracanã usando camisetas brancas com a inscrição "Nossos 10". Além disso, todos vestirão braçadeiras negras e na camisa de jogo estará escrito "#GarotosdoNinho". Segundo o atacante Bruno Henrique, uma vitória sobre o Madureira é o que os atletas podem oferecer para homenagear os meninos. "Sabemos que a melhor forma de tentar amenizar um pouco essa dor é entrar em campo e vencer. Vamos dar o nosso melhor em campo para vencer. Só assim para amenizar essa dor."

O jogo deste sábado será o segundo do time principal do Flamengo neste ano - a estreia ocorreu na segunda-feira, com vitória por 3 a 1 sobre o Resende. E é certo que o Maracanã estará cheio para ver a equipe jogar na última rodada da fase de classificação da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O clube divulgou nesta sexta-feira que cerca de 55 mil ingressos já foram vendidos para a partida.

Embora o jogo contra o Madureira valha vaga na semifinal, Jorge Jesus vai usar a ocasião para treinar sua equipe para a disputa da Supercopa do Brasil, no dia 16(domingo), contra o Athletico-PR, em Brasília. O técnico português considera que o torneio estadual é apenas parte da pré-temporada e que o duelo contra os paranaenses é bem mais importante.

Jesus deverá escalar uma formação muito parecida com a do jogo contra o Resende. Há duas possíveis mudanças: o zagueiro Léo Pereira, ex-Athletico, tem chance de fazer sua estreia no lugar de Thuler e Gerson pode substituir Diego. Os jogadores contratados recentemente para o meio de campo e o ataque - Thiago Maia, Michael, Pedro e Pedro Rocha - deverão continuar na reserva.

Uma vitória vai classificar o Flamengo para a semifinal da Taça Guanabara - o time lidera o Grupo A, ao lado do Boavista, com dez pontos, um a mais do que o Botafogo. E a equipe rubro-negra pode avançar até com derrota, desde que no domingo os botafoguenses percam para o Fluminense.