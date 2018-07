Contra o México, Forlán igualará recorde de Rodolfo Rodríguez MENDOZA - Um dos principais nomes do futebol uruguaio nos últimos anos, o atacante Diego Forlán igualará nesta terça-feira, na partida contra o México, em La Plata, pela terceira rodada do Grupo C da Copa América, o recorde de partidas disputadas com a camisa celeste: 79.