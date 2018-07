Contra o Oeste, objetivo da Portuguesa é definir permanência na Série A2 paulista

A Portuguesa precisa de uma vitória para confirmar a sua presença no Campeonato Paulista da Série A2 de 2018. Por conta disso, a comissão técnica traçou um plano de antecipar estes três pontos necessários diante do Oeste, nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio do Canindé, em São Paulo, pela 18.ª e penúltima rodada. A ideia é evitar a obrigação de pontuar na rodada final, quando vai enfrentar o XV de Piracicaba.

Com 23 pontos, a Portuguesa ocupa a 11.ª posição. Se chegar aos 26, não vai mais se preocupar com a ameaça de rebaixamento, que esteve tão perto do time durante muitas rodadas nesta temporada. "Esta competição é muito dinâmica e muda de uma hora para outra. Nosso objetivo é pontuar agora e não correr nenhum tipo de risco", disse o técnico Estevam Soares.

O elenco fez um treinamento nesta sexta-feira, no Centro de Treinamento do Parque Ecológico do Tietê, na zona leste de São Paulo. Sandro Silva, no departamento médico, e Bruno Xavier, suspenso com o terceiro cartão amarelo, são desfalques. O time vai tentar a reabilitação, após a derrota para o São Caetano por 2 a 0, na última quarta.

O Oeste, com 22 pontos em 13.º lugar, também tenta fugir do rebaixamento. Na rodada anterior ganhou do Bragantino por 3 a 1, em Bragança Paulista (SP).