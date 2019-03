Contra o Oeste, Santos tenta esquecer eliminação na Sul-Americana

Ainda sob efeito da eliminação na primeira fase da Copa Sul-Americana, o Santos volta a campo neste sábado, para enfrentar o Oeste, a partir das 19 horas, no Pacaembu, pela nona rodada do Paulistão. Apesar da queda no torneio continental, a campanha no Estadual é tão boa que o time de Jorge Sampaoli vai seguir na liderança geral da competição mesmo que perca esse próximo duelo.

O Santos soma 19 pontos no Paulistão, contra 18 do Palmeiras, o segundo colocado, que já jogou pela nona rodada. O time santista ganhou seis vezes, empatou uma e sofreu apenas uma derrota. O revés, porém, foi pelo humilhante placar de 5 a 1, fora de casa, contra o Ituano.

A goleada sofrida foi a única derrota do Santos na temporada, mas a queda na Copa Sul-Americana foi mais traumática. Apesar dos desfalques de Cueva, Rodrygo e Jean Lucas, a expectativa era de que a classificação para a segunda fase do torneio fosse alcançada. Contra o modesto River Plate-URU, empates por 0 a 0, em Montevidéu, e 1 a 1, no Pacaembu, resultaram na eliminação por causa do gol sofrido em casa.

Presidente do Santos, José Carlos Peres minimizou a queda na competição e garantiu que o "projeto Sampaoli" continua "firme". Nesta sexta-feira, treinador argentino ganhou o reforço do lateral-esquerdo Felipe Jonatan, para suprir a posição carente no elenco. Já escalado como titular, o jogador treinava no Santos há duas semanas, mas o pagamento da multa rescisória de R$ 6 milhões para o Ceará só foi efetuado na véspera do confronto com o Oeste. Por isso, a inscrição dele no Paulistão demorou.

Rodrygo, Cueva e Jean Lucas voltarão a ficar à disposição. A tendência é que o único entre eles a começar a partida seja o meia peruano, que entraria no lugar de Yeferson Soteldo. O venezuelano e o colombiano Jonathan Copete, sacado do time para a entrada de Felipe Jonatan, disputam uma vaga no banco de reservas, uma vez que só cinco estrangeiros podem ser relacionados. O uruguaio Carlos Sánchez, o colombiano Felipe Aguilar e o paraguaio Derlis González serão titulares. Os zagueiros Lucas Veríssimo e Luiz Felipe, machucados, são as únicas baixas de Sampaoli.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X OESTE

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez, Cueva e Jean Mota; Derlis González. Técnico: Jorge Sampaoli.

OESTE - Matheus Cavichioli; Tony, Maracás, Kanu e Conrado; Matheus Jesus, Betinho, Elvis e Mazinho; Bruno Lopes e Jheimy. Técnico: Renan Freitas.

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto.

HORÁRIO - 19 horas.

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo.