Contra o Palmeiras, Coritiba joga mais uma 'decisão de campeonato'

Para esta partida, o técnico Marquinhos Santos pode até escalar um esquema 3-6-1, com apenas o camaronês Joel à frente, ou tentar Zé Eduardo na vaga de Dudu, que cuidaria da armação.

O meia Alex, que deve encerrar a carreira no final do ano, fez apelo ao torcedor para que ele compareça ao estádio e ajude o time a evitar a queda. "Mais que a confiança, temos que ter o apoio dele. O torcedor do Coritiba sempre foi muito participativo e agora a gente tem a necessidade que essa participação aconteça até maior do que foi nas outras vezes. Não tenho dúvida que o torcedor vai comparecer, nos incentivar e a gente ganha uma força extra para vencer as dificuldades e vencer o Palmeiras", concluiu.