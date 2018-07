Contra o Palmeiras, Fluminense se apega a Pedro e apoio da torcida para embalar

O Fluminense quer aproveitar o fim da série de seis jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro e embalar de vez no torneio. Nesta quarta-feira, às 19h30, o time encara o Palmeiras no Maracanã, que deve receber bom público porque a diretoria do clube carioca promoveu promoção de ingressos para convocar a torcida.

Em 11º lugar na competição, com 18 pontos, Fluminense encerrou o jejum de vitórias no domingo, quando a equipe comandada pelo técnico Marcelo Oliveira venceu o Sport por 2 a 1, na Ilha do Retiro, no Recife. Agora são duas partidas sem derrota, já que o time carioca empatou por 1 a 1 com o Vasco, na última quinta, em São Januário, no Rio.

Um dos responsáveis pelo momento do Fluminense é o atacante Pedro, que, ao lado de Róger Guedes, é o artilheiro do Brasileirão, com nove gols. Ao todo em 2018, o jogador de 21 anos balançou as redes em 17 oportunidades.

"Cada jogo é um jogo, nesse contra o Sport tive mais chances", disse o atacante. Além de fazer os gols que garantiram a vitória fora de casa, Pedro foi decisivo ao marcar contra o Vasco aos 45 minutos do segundo tempo e empatar no clássico.

O jogador, porém, terá o desafio de ser a referência de um Fluminense desfalcado contra o Palmeiras, uma vez que o meia Sornoza, os volantes Dodi e Richard, e o lateral-direito Léo estão suspensos. Quem pode surgir como novidade, ainda que no banco de reservas, é o atacante Luciano, emprestado pelo Leganés, da Espanha. O ex-jogador do Corinthians foi regularizado e está à disposição do técnico Marcelo Oliveira.

O volante Jadson vai retornar ao time titular depois de cumprir suspensão e, no setor, pode ter a companhia de Zé Ricardo, destaque do time sub-20. No lugar de Léo, Gilberto vai voltar à equipe depois de um período lesionado, enquanto Sornoza não tem substituto. Utilizado no segundo tempo das últimas partidas, o atacante Matheus Alessandro pode ser adaptado à função de meia pela faixa central.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE - Júlio César, Gilberto, Gum, Digão e Ayrton Lucas; Jadson, Zé Ricardo, Mateus Norton e Matheus Alessandro; Marcos Junior e Pedro. Técnico: Marcelo Oliveira.