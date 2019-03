Contra o Panamá, Tite comanda penúltimo teste da seleção antes de convocação

Contra um adversário frágil e em um jogo sem pressão, Tite faz neste sábado novos testes na seleção brasileira, no amistoso com o Panamá, às 14h, na cidade portuguesa do Porto, à procura dos jogadores para compor a equipe na Copa América. Nomes como Éder Militão e Lucas Paquetá vão tratar o encontro como uma ocasião decisiva para ganhar espaço.

A primeira partida da seleção brasileira no ano oferece ao técnico Tite a oportunidade de observar novas opções. Somente quatro dos 11 jogadores que vão começar o amistoso no estádio do Dragão foram titulares na Copa do Mundo da Rússia.

A tendência é o treinador promover ainda outras experiências para o amistoso seguinte, na terça, contra a República Checa, em Praga. Como Neymar está fora por lesão, uma vaga a mais foi aberta na seleção para possíveis observações.

"Eu quero dar confiança para o Alex Telles. Eu quero dar naturalidade ao Militão. Quero que o Ederson volte aqui onde era rival (o goleiro jogou no Benfica) e tenha concentração para jogar. Eu quero ver o nível da seleção se elevar. E esses fatores são mais importantes para mim", disse o treinador. O capitão do time será o volante Casemiro, que já jogou pelo Porto.

Como essa rodada de amistosos é a última antes da convocação para a Copa América, vários jogadores do elenco atual estão ansiosos pela chance de atuar. Para alguns deles, a presença na lista final depende de demonstrar serviço agora e conquistar a confiança do treinador.

Estreantes na seleção, o lateral Alex Telles e o atacante David Neres estão nessa condição. O meia Felipe Anderson, que retorna à seleção depois de quase quatro anos, também quer demonstrar serviço, assim como o volante Allan e o próprio meia Lucas Paquetá. Tite queria ainda dar a primeira experiência na seleção ao atacante Vinícius Junior, que acabou cortado por lesão no tornozelo direito.

O treinador disse que não descarta chamar o jogador do Real Madrid para a Copa América, mesmo sem tê-lo visto jogar de perto. "Eu colocava o Vinicius Junior em médio prazo, mas a realidade e seu nível de atuação o credenciaram a ser convocado agora", disse Tite.

Junto com os jogadores a serem testados, o técnico conta no elenco com atletas de sua plena confiança. O goleiro Alisson, os zagueiros Marquinhos e Thiago Silva e o atacante Gabriel Jesus não serão titulares contra o Panamá, mas têm a vantagem da longa convivência com Tite na seleção.

FICHA TÉCNICA

BRASIL X PANAMÁ

BRASIL: Ederson, Fagner, Militão, Miranda e Alex Telles; Casemiro; Arthur, Paquetá, Coutinho e Richarlison; Firmino. Técnico: Tite

PANAMÁ: Mejía; Murillo, Davis, Machado e Cummings; Escobar, Godoy, Cooper, Quintero, Rodríguez; Torres. Técnico: Julio Dely Valdes

Árbitro: João Pinheiro (Portugal)

Local: Estádio do Dragão

Horário: 14h

Na TV: Globo e SporTV

COTAÇÃO DOS JOGADORES

Em busca de espaço

Fagner

Alex Telles

Éder Militão

Allan

Fabinho

Felipe Anderson

Lucas Paquetá

Everton

Vaga encaminhada na lista

Alisson

Miranda

Thiago Silva

Marquinhos

Artur

Richarlison

Firmino

Gabriel Jesus