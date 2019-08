Contra o rebaixamento, CSA busca alento diante do Fluminense

Há oito jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o CSA busca um alento para seguir firme na luta contra o rebaixamento na partida diante do Fluminense, neste domingo, às 16h, no Maracanã. O time alagoano não vence desde o dia 27 de maio, quando fez 1 a 0 no Goiás, no estádio Rei Pelé. O técnico Argel Fucks garante que a equipe não entrará em campo com medo de sair derrotada.

"Nossa equipe não pode ter medo de perder, tem que ter vontade de ganhar. Isso que vamos fazer no duelo. Conhecemos bem o Fluminense, o estilo de jogo do Diniz. Vamos procurar marcar pressão para tentar roubar a bola e agredir o adversário. Entraremos em campo para buscar o resultado positivo", diz o treinador.

Apesar de ter confirmado um ataque com Maranhão e Alecsandro, Argel Fucks fechou as últimas atividades antes do duelo. O treinador não poderá contar com o meia Didira. Com isso, armou o setor com: Dawhan, Naldo, Jão Vitor e Jonatan Gómez.

"Fazer três gols em 14 jogos é muito pouco. Estamos quebrando a cabeça para montar o ataque da melhor maneira possível. Mas vamos focar jogo a jogo. O adversário está a quatro pontos na nossa frente. Se a gente vencer, ficará apenas um. Vamos em busca de nossos objetivos", concluiu.

Antes da viagem para o Rio de Janeiro, a delegação do CSA sofreu com protestos por parte da torcida, que cobrou melhor desempenho da equipe no Brasileirão. "Torcedor tem direito de criticar, vaiar e aplaudir. Conversa legal", finalizou

O time alagoano aparece na vice-lanterna do Brasileirão, com apenas oito pontos. Seu adversário, o Fluminense é o primeiro fora da degola, com 12.