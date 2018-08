Contra o rebaixamento, Vitória encara Grêmio e mau desempenho fora de casa

Ainda sem um treinador efetivado, o Vitória vai enfrentar o Grêmio pela 18.ª rodada do Brasileirão, às 19 horas deste domingo, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. O time baiano será comandado de novo pelo interino João Burse, que estreou à frente da equipe com um empate, há uma semana.

Uma das maiores dificuldades do Vitória na atual edição do Brasileirão é o desempenho fora de casa. Foram apenas cinco pontos conquistados em nove partidas, das quais a única vitória aconteceu contra o Vasco, por 3 a 2, em São Januário, no Rio. O triunfo contra o time carioca aconteceu na quinta rodada, disputada três meses atrás.

No último domingo, no Barradão, o Vitória empatou por 1 a 1 com o time alternativo do Cruzeiro, placar que manteve a equipe baiana perto da zona de rebaixamento. Se perder para o Grêmio e uma combinação de resultados acontecer, o time pode voltar a integrar a zona de rebaixamento.

Com Vagner Mancini, foram 18 pontos ganhos em 16 rodadas, campanha insuficiente para a manutenção do treinador, que em 2017 comandou a equipe em luta contra o rebaixamento e conseguiu garantir a permanência do Vitória na primeira divisão. Há dois anos, um time que tinha Marinho como destaque também evitou o descenso do clube, objetivo alcançado nas últimas rodadas.

Para o duelo contra o Grêmio, o único desfalque é o volante Arouca, que recebeu o terceiro cartão amarelo dele no torneio contra o Cruzeiro, portanto vai cumprir suspensão automática. O substituto deve ser o zagueiro Ramon, improvisado no meio de campo, isso se Burse mantiver a equipe que trabalhou durante a semana. Rhayer e Guilherme realizaram transição física nesta sexta-feira e voltaram a ficar disponíveis para defender o Vitória.