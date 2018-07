Contra o Santos, Atlético-GO busca o primeiro triunfo Após ser eliminado nas semifinais da Copa do Brasil pelo Vitória, em Salvador, o time do Atlético Goianiense mira agora o Campeonato Brasileiro. E neste sábado, às 18h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, enfrenta o Santos, pela terceira rodada, em busca da primeira vitória.