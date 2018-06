Contra o Santos, Balbuena pode fazer seu último jogo pelo Corinthians

Balbuena fará nesta quarta-feira, diante do Santos, seu último jogo pelo Corinthians antes da Copa do Mundo e pode ser também a despedida dele do clube. O paraguaio evita falar do assunto, mas não garante seu retorno ao clube após o Mundial.

O defensor foi convocado para defender a seleção paraguaia em amistoso contra o Japão, dia 12 de junho, em Innsbruck, na Áustria. Por conta disso, ele não poderá enfrentar o Vitória, no sábado, e o Bahia, na quarta-feira. Em seguida, o Brasileirão será paralisado para a disputa da Copa do Mundo.

O paraguaio é um dos cotados para deixar o clube após a abertura da janela de transferências para o exterior. Seu nome já foi comentado em clubes da Europa e da Arábia Saudita. O fato de ter uma multa contratual baixa, no valor de apenas 4 milhões de euros (R$ 17,5 milhões) facilita para uma possível negociação.

"Não sei (se vai ficar). Se eu falar alguma coisa vai aparecer 'Balbuena falou que é o último jogo'. É difícil. Pode ser o último jogo do Mateus (Vital, que estava ao seu lado) ou de qualquer jogador. Como eu sempre falo, não sei se vou estar vivo amanhã", disse o defensor.

Nos bastidores, a diretoria garante que ainda não recebeu propostas pelo jogador, mas está aberta a negociações por qualquer atleta. Recentemente, o Al-Hilal, clube da Arábia Saudita que negociou com o técnico Fábio Carille, apareceu interessado no paraguaio, mas ele também garante que não chegou proposta oficial.