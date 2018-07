Contra o Santos, Levir Culpi aposta em Magno Alves para o Fluminense vencer

Com 13 pontos, o time tricolor está na 11.ª posição e começa a se distanciar do grupo de classificação para a Copa Libertadores, que tem início com o Corinthians, com 16. O Santos também está na faixa intermediária com o mesmo número de pontos, mas por ter maior número de vitórias (4 a 3) ocupa a oitava colocação.

Magno Alves retorna ao time titular em um momento delicado. Dono do pior ataque da competição, com apenas oito gols marcados, o Fluminense venceu apenas um dos três jogos após a saída de Fred. Apesar de ter balançado as redes contra o Sport, na derrota por 2 a 1, Magno Alves também tem números ruins, com apenas cinco gols nos 22 jogos que disputou na atual temporada. Richarlison, titular após a saída de Fred, tem 11 partidas e ainda não marcou.

O jogador admite a fase ruim do ataque tricolor, mas acredita que falta pouco para mudar o quadro. "É algo que nos deixa com a pulguinha atrás da orelha. Somos o pior ataque, mas temos de estar preparados. No último jogo foi um detalhe", analisou.

Além do centroavante, outro veterano retorna ao time. Recuperado de lesão e com o mau momento vivido por Edson, o volante Pierre treinou na equipe titular e forma dupla no meio de campo ao lado de Douglas. Por causa de lesão na coxa esquerda, o jogador não atua desde o dia 29 de maio, na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo.

Na lateral esquerda, Wellington Silva segue improvisado. Havia a expectativa pela estreia de William Matheus, mas o jogador ainda não foi regularizado e deve ficar à disposição somente no fim de semana, no clássico contra o Flamengo, em Natal.