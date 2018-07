Contra o São Paulo, Atlético-GO faz mais um 'jogo da vida' pelo Brasileirão

Vencer ou vencer. Estas são as opções do Atlético Goianiense para a partida contra o São Paulo, marcada para este sábado, às 19 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico João Paulo Sanches finalizou a preparação com duas mudanças, ambas por lesão.

O Atlético Goianiense é o lanterna com 27 pontos, a oito de sair da zona de rebaixamento, algo quase impossível. O time goiano não pode mais perder caso queira permanecer na primeira divisão nacional. Há muito tempo, porém, a diretoria aceitou a ideia de montar uma base para a próxima temporada, até aceitando a queda para a Série B.

No time, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, com uma lesão no ombro, será substituído por Breno Lopes. Já o volante Ronaldo, com amidalite, abre espaço para André Castro, que reencontrará Sidão, seu ex-companheiro de Audax, e está confirmado entre os titulares.

"Não estamos apresentando um bom futebol dentro de casa, mas precisamos mudar isso diante do São Paulo. Eles estão motivados, sabemos disso. Cabe a nós impor nosso ritmo para conquistar um grande resultado e seguir vivo para deixar o Z4", afirmou o zagueiro William Alves, um dos líderes do elenco.