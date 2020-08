Contra o Sport, Atlético-GO aposta na manutenção do time que goleou o Flamengo

O ditado diz que em time que está ganhando não se mexe. E parece valer ainda mais quando se bate o Flamengo, atual campeão nacional. É seguindo essa linha que Vagner Mancini vai apostar na manutenção do Atlético-GO que derrotou a carioca, por 3 a 0, na última quarta-feira, para o confronto deste domingo, contra Sport, às 19 horas, no Estádio Olímpico, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O presidente Adson Batista comunicou que nenhum teste realizado para esse confronto deu positivo para covid-19. Assim, o único desfalque é o atacante Renato Kayzer, que está no departamento médico com uma lesão muscular.

Existe ainda a expectativa de que Mancini possa contar com o meia Matheuzinho e o atacante Júnior Brandão, que desfalcaram o Atlético-GO contra o Flamengo após testarem positivo para o novo coronavírus. O departamento médico entrou com um pedido de liberação da dupla junto à comissão médica da CBF e ainda aguardava uma resposta.

A partida contra o Flamengo foi a estreia dos goianos no Brasileirão, pois o jogo da primeira rodada, contra o Corinthians, acabou sendo adiado por conta da participação do adversário na final do Campeonato Paulistao.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO - Jean; Dudu, Éder, Gilvan e Nicolas; Edson, Marlon Freitas, Everton Felipe, Jorginho e Gustavo Ferrareis; Hyuri. Técnico: Vágner Mancini.