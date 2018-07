Contra o Sport, Coritiba tenta vencer pela primeira vez Com uma campanha que mostra regularidade - três jogos e três empates -, o Coritiba tenta neste domingo, às 18h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, diante do Sport, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira vitória na competição sob o comando do técnico Celso Roth.