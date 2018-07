Contra o Sport, Palmeiras tenta esquecer clima de festa

Enquanto a torcida conta as horas para finalmente ver o Palmeiras em casa novamente, os jogadores buscam a concentração necessária para conseguir dar um presente aos torcedores, conquistar um resultado positivo e se manter distante das últimas colocações do Brasileiro. Uma derrota hoje pode ser o início de uma crise no pior momento possível.

Depois do jogo com o Sport, o Palmeiras tem o Coritiba e o Inter fora de casa e na última rodada recebe o Atlético-PR. Por isso, a vitória esta noite se tornou fundamental e o clima de festividade deve ficar apenas do lado de fora do campo.

Entre os jogadores, as derrotas para Atlético-MG e São Paulo ligaram um sinal de alerta. Após o clássico no último domingo, eles se reuniram, conversaram sobre os erros das últimas partidas e esperam que o bate-papo renda frutos nesta quarta.

O técnico Dorival Júnior assegura que ainda não tem preocupação com o fantasma do rebaixamento, mas a frieza dos números deixa claro que é bom ter cuidado.

O Palmeiras começa a rodada em 14.º, com 39 pontos, três a mais que a Chapecoense, melhor time dentro da zona da degola. Caso dê tudo errado para o Alviverde e o time seja alcançado pela equipe catarinense, ele ainda não fica entre os quatro últimos colocados por ter mais vitórias que o adversário sulista (ficaria 11 contra 10).

Em relação ao time, Dorival Júnior comandou ontem mais um treinamento no Allianz Parque, para os atletas irem se ambientando com a nova casa. A grande novidade seria a participação de Valdivia, mas o meia foi poupado do amistoso da seleção chilena contra o Uruguai ontem, por sentir dores musculares, e não deve ter condições de atuar hoje. No clube, muita gente acha que ele poderá aparecer de surpresa, mas o técnico Dorival Júnior disse não contar com o atleta.

“O Valdivia não jogará a partida contra o Sport e, possivelmente, não jogará domingo (contra o Coritiba). Minha dúvida é se escalo Mazinho e Felipe Menezes”, avisou o treinador, descartando o chileno.

No restante do time, o treinador tem praticamente força máxima. Leandro, Eguren e Rodolfo continuam machucados e Cristaldo está suspenso.

O treinador comandou ontem um treino com 11 jogadores na linha e fez com que Felipe Menezes e Mazinho disputassem a vaga que seria de Mago. No clássico contra o São Paulo, Felipe foi o escolhido e é quem aparece como favorito.

No Sport, o técnico Eduardo Baptista conta com quatro ex-palmeirenses: o lateral Vitor, o meia Diego Souza e os atacantes Ananias e Neto Baiano, mas só o meia será titular.

PALMEIRAS X SPORT

Juiz: Dewson F. Freitas da Silva (PA)

Local: Arena do Palmeiras

Horário: 22 horas

Transmissão: Pay per view

PALMEIRAS: Fernando Prass, João Pedro, Nathan, Tobio e Juninho; Marcelo Oliveira, Victor Luis, Wesley e Felipe Menezes (Mazinho); Diogo e Henrique. Técnico: Dorival Júnior

SPORT: Magrão, Patric, Ewerton Páscoa, Durval e Renê; Rithely, Rodrigo Mancha, Danilo e Diego Souza; Mike e Joelinton. Técnico: Eduardo Baptista.

COMO CHEGAR

Metrô/Trem

A estação mais próxima ao Arena Palmeiras é a Palmeiras/Barra Funda que está a 800m (10 minutos de caminhada) da arena. Nesta estação, além dos diversos ônibus municipais e intermunicipais, há as linhas Rubi e Diamante da CPTM e a linha vermelha do metrô.

Ônibus

Mais de 50 linhas de ônibus chegam ao Arena Palmeiras e elas vêm dos mais diversos pontos da cidade de São Paulo.

Carro/Taxi

Por se localizar em uma zona central da cidade de São Paulo, é possível chegar ao Arena Palmeiras em menos de 40 minutos de carro dos principais pontos da cidade de São Paulo. Confira na lista abaixo o tempo médio de percurso entre estes locais e o Arena Palmeiras ou clique aqui para traçar o seu caminho para a arena.

Marginal Pinheiros: via Av. Sumaré - 25 min

Praça da Sé: via Elevado Pres. Artur da Costa e Silva - 18 min

Parque do Ibirapuera: via Av. Brasil - 29 min

Av. 23 de Maio: via Av. Brasil e Av. Sumaré - 25 min

Av. Paulista: via Av. Dr. Arnaldo - 21 min

Av. Santo Amaro: via Av. das Nações Unidas/Marginal Pinheiros - 28 min

Aeroporto Congonhas: via Corredor Norte-Sul (36 min)

Av. Radial Leste Oeste: via Elevado Pres. Artur da Costa e Silva (10 min)