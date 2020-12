Contra o Sport, São Paulo inicia série ‘local’ para se manter na liderança

Após assumir a liderança do Campeonato Brasileiro na última quinta-feira, o São Paulo inicia hoje uma sequência de quatro jogos na capital paulista na tentativa de permanecer na ponta da tabela. A equipe recebe o Sport, às 16h, no Morumbi, pela 24.ª rodada.

Tanto o técnico Fernando Diniz como os jogadores adotaram tom cauteloso ao falarem sobre o bom momento do São Paulo. São 15 partidas de invencibilidade, com oito vitórias e sete empates. “Agora é procurar manter a liderança, aproveitar os jogos em que estamos bem e abrir vantagem. Não tem nada ganho, temos que manter e melhorar a cada jogo”, afirmou Brenner, artilheiro da equipe na temporada, com 18 gols.

O goleiro Tiago Volpi, um dos líderes do elenco, reforçou: “A diretoria acreditou no trabalho, no que estávamos fazendo. O resultado muitas vezes não estava acontecendo, mas agora a gente vem colhendo os frutos. Para ser campeão, a gente tem que manter a regularidade”.

Além da liderança do Brasileirão, o São Paulo está na semifinal da Copa do Brasil e terá pela frente o Grêmio, justamente no primeiro duelo fora da capital após a sequência de quatro jogos. Depois da partida de hoje contra o Sport, o time volta a jogar no Morumbi na quarta-feira, diante do Botafogo, em duelo atrasado da 18.ª rodada do Brasileirão. No domingo seguinte, dia 13, o São Paulo tem clássico contra o Corinthians na Neo Química Arena, em Itaquera. Depois, no dia 16, a equipe tricolor recebe o Atlético-MG, hoje vice-líder, no Morumbi.

Sem ter de viajar, o São Paulo chega menos cansado para os confrontos do Brasileirão. O técnico Fernando Diniz praticamente não tem sofrido com desfalques. O departamento médico atualmente tem apenas jogadores que já estavam lesionados há tempos e os casos de coronavírus não têm assombrado o elenco. Mais uma vez, Diniz terá todos os jogadores considerados titulares à disposição.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO: Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Brenner. Técnico: Fernando Diniz.

SPORT: Luan Polli; Patrick, Chico, Iago Maidana, Rafael Thyere e Sander; Ricardinho, Lucas Mugni e Thiago Neves; Maxwell e Dalberto. Técnico: Jair Ventura.

JUIZ: Felipe Fernandes de Lima (MG).

LOCAL: Morumbi.

HORÁRIO: 16h.