Contra o Vasco, Atlético-MG busca 3ª vitória consecutiva no Brasileirão

O Atlético Mineiro vai entrar em campo às 20 horas desta quinta-feira, contra o Vasco, no Independência, em Belo Horizonte, em busca da terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro. O desempenho no primeiro turno garantiu à equipe de Thiago Larghi a permanência na briga pelo título do torneio, ou ao menos por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Em 19 rodadas, o Atlético-MG conquistou 33 pontos, oito a menos do que o São Paulo, líder da competição antes do começo do returno. Se a primeira colocação não está tão próxima, a equipe mineira se consolidou no G6, grupo de times que vai disputar a Libertadores de 2019.

Para o duelo contra o Vasco, Larghi vai contar com a volta de Elias, que cumpriu suspensão na última partida do Atlético-MG pelo Brasileirão, a vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, fora de casa. Por outro lado, José Welison recebeu o terceiro cartão amarelo e será desfalque na abertura do returno.

Para a vaga de volante, a tendência é de que Matheus Galdezani, substituto de Elias contra o Botafogo, seja mantido na equipe. O concorrente é Adilson, que era titular de Larghi antes de sofrer lesão muscular na panturrilha e ficar dois meses afastado para se tratar. Por isso, Galdezani começará jogando.

"Estou muito feliz com a confiança de todos no meu trabalho. Eu queria muito essa oportunidade para mostrar meu trabalho porque é difícil chegar a um clube grande como o Atlético, um clube grande", disse o meio-campista.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG - Victor; Emerson, Leonardo Silva, Iago Maidana e Fabio Santos; Matheus Galdezani, Elias, Cazares, Tomás Andrade e Chará; Ricardo Oliveira. Técnico: Thiago Larghi.