Contra o Wolverhampton, Hazard salva Chelsea com gol do empate nos acréscimos

O Chelsea jogou em casa, neste domingo, e foi surpreendido pelo Wolverhampton. Com um gol marcado por Eden Hazard só nos acréscimos, o time de Londres empatou por 1 a 1, em Stamford Bridge, e complicou-se na briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Sexto colocado no Campeonato Inglês, a equipe dirigida por Maurizio Sarri agora tem 57 pontos, o mesmo número do Arsenal, que está em quinto lugar, e um a menos do que o Manchester United, que o ocupa o quarto posto, o último entre os que garantem vaga na competição continental.

Arsenal e Manchester United vão se enfrentar pela 30ª rodada do torneio ainda neste domingo, por isso o Chelsea ficará com um jogo a menos em relação aos dois, a ser disputado contra o Brighton, o 15º colocado.

O primeiro tempo foi morno, no qual o time visitante se preocupou mais em se defender e pouco foi ameaçado. Na segunda etapa, contra-ataque organizado por Diogo Jota terminou em finalização perfeita de Raúl Jiménez, logo aos dez minutos. O castigo do Wolverhampton veio nos acréscimos, quando Willian passou para Hazard empatar a partida. Pouco antes, o meia brasileiro quase havia marcado com chute de fora da área, mas o goleiro Rui Patrício fez bonita defesa.

O Chelsea agora terá pela frente a partida de volta das oitavas de final da Liga Europa, contra o Dínamo de Kiev, fora de casa. No jogo de ida, em Stamford Bridge, vitória do time inglês por 3 a 0.

Pelo Campeonato Inglês, o próximo compromisso do Chelsea será no próximo domingo, fora de casa, contra o Everton. O Wolverhampton, sétimo colocado na tabela, com 44 pontos, vai receber o Arsenal, no sábado.