Contra o XV, Corinthians quer acabar com ‘goleadas de 1 a 0’ SÃO PAULO - O Corinthians não abre mão de fechar a primeira fase na liderança do Campeonato Paulista. Quer decidir sempre no Pacaembu nos mata-matas. Mas tem de tirar uma diferença de cinco gols de saldo para o São Paulo, hoje o primeiro colocado. Para isso, precisa que seu ataque deixe de ser econômico a partir de hoje, às 22 horas, contra o XV de Piracicaba, no Pacaembu.