Contra Paraná, Vanderlei pede para Santos repetir postura da vitória sobre Vasco

O Santos desembarcou neste sábado em Curitiba e realizou o último trabalho antes da partida contra o Paraná Clube no estádio do Jmalucelli. As equipes se enfrentam no domingo, às 19h, no estádio Durival Britto, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O goleiro Vanderlei concedeu entrevista ao site oficial do clube e falou sobre a expectativa para o duelo. O jogador destacou o bom momento da equipe, que vem de três vitórias e um empate no Brasileirão, mas também avisou que não dá para se acomodar pois a zona de rebaixamento ainda está próxima - cinco pontos separam o time alvinegro na degola.

"É um jogo que precisamos vencer para continuar subindo cada vez mais. Temos que galgar as primeiras posições. Tivemos um déficit de pontos muito grande no primeiro turno e agora estamos conseguindo recuperar e subir na tabela. Esse jogo é mais uma meta nossa. Temos tudo para fazer uma grande partida e buscar os três pontos."

Vanderlei espera que a equipe repita atuação semelhante que teve contra o Vasco, no último final de semana, quando venceu por 3 a 0, com três gols de Gabriel, fora de casa - na quinta-feira o Santos empatou sem gols com o Grêmio, no Pacaembu.

"Precisamos jogar com inteligência como foi contra o Vasco. O Paraná entrará em campo pressionado por sua torcida e temos que saber lidar com isso. Temos que segurar a pressão e matar o jogo quando as oportunidades surgirem", ressaltou.

O Paraná é o lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 16 pontos, a sete de deixar a zona de rebaixamento. O Santos carrega invencibilidade de sete jogos no total. Além da boa sequência no Brasileirão, vem de dois empates sem gols contra o Independiente pela Libertadores e uma vitória em cima do Cruzeiro por 2 a 1, fora de casa, pela Copa do Brasil.