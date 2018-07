Contra Ponte, Flamengo espera obter 2ª vitória seguida

"Sabemos que as equipes no Brasileirão são equilibradas. Jogar em Campinas é difícil. A Ponte é bem montada. Não adianta achar que vai ser fácil pela Ponte estar atrás na tabela", alertou, porém, o goleiro Paulo Victor, que jogará mais uma vez - a terceira partida seguida - com o continuado desconforto do titular Felipe no tornozelo direito.

A vitória sobre o Santos na última quinta-feira afastou os rubro-negros das últimas posições e, mais, deu esperanças de um ataque às colocações da parte de cima da tabela de classificação, local que o Flamengo ainda não frequentou neste Brasileirão. Nem mesmo na primeira rodada. A melhor posição do time foi a 11.ª, justamente o posto com o qual entrou nesta rodada.

"Temos que pensar passo a passo. Saímos da zona de desconforto, passamos para 11.º (antes dos jogos de sábado) e temos que buscar mais. Temos que começar a pensar diferente, que a cada três pontos estaremos mais próximos lá de cima. Ficar atrás incomoda muito", comentou Paulo Victor.

Mas para empreender a tal arrancada, o técnico Mano Menezes não terá seu melhor jogador. O volante Elias está suspenso, mas já seria poupado mesmo. Na verdade, o terceiro cartão amarelo foi forçado, o que pode provocar punição adicional pelo tribunal desportivo.

Outros desfalques são o zagueiro Chicão e o lateral-direito Leonardo Moura, com problemas musculares. Assim, a escalação é um exercício de adivinhação, uma vez que Mano Menezes tem mudado o time titular a cada rodada.

Para a lateral, existe a expectativa da improvisação de Paulinho, para que Luiz Antônio possa jogar no meio, na vaga de Elias.