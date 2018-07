Contra Ponte, Tite recorre a Maldonado e barra Ibson

SÃO PAULO - Com desfalques nas laterais para enfrentar a Ponte Preta, nesta quarta-feira, em Campinas, Tite promoveu mudanças na escalação do Corinthians. A surpresa é a entrada do volante Maldonado no time titular. O técnico só não quis confirmar se o chileno jogará no meio-de-campo ou como lateral-direito. Mas a tendência, no entanto, é ele seja escalado na posição de origem.

Escalar Maldonado como volante tem uma explicação. Sem o lateral-direito Alessandro, Tite deve reconduzir Edenílson à lateral direita. Assim, abriria espaço no meio para a vaga de segundo volante. O que é certo, porém, é que Ibson, criticado pela torcida corintiana, virou reserva.

"Não protejo nenhum jogador (estava falando de Ibson). Por exemplo, ao jogar com só um armador, entre o Douglas e o Danilo, eu escolhi o Douglas. O Maldonado tem bom passe e libera os laterais, isso dá uma sequência a ele, que jogou bem contra o Botafogo", explicou Tite.

Sem o lateral-esquerdo Fábio Santos, que vai parar por seis semanas por causa de uma cirurgia no púbis, o técnico confirmou que Igor é novo titular da equipe. Sobre o momento de pressão que vive o Corinthians, que está há quatro partidas sem vencer, o técnico disse que é preciso ter calma. E que o mais importante é recuperar o padrão de jogo e voltar a vencer. Mas ele fez uma balanço negativo da campanha corintiana no Brasileirão. "Está abaixo do que gostaríamos. Não vou usar adjetivos, mas é abaixo do que queríamos. Tivemos muitos problemas", avaliou.

A provável escalação do Corinthians para encarar a Ponte Preta tem Cássio; Edenílson, Gil, Paulo André e Igor; Ralf, Maldonado e Douglas; Romarinho, Guerrero e Pato.