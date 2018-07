Contra queda, Flamengo faz duelo direto contra Criciúma

RIO - Os melhores resultados do Flamengo no Campeonato Brasileiro têm sido obtidos no estádio do Maracanã e estão diretamente relacionados ao apoio que recebe de sua torcida - o 12.º jogador, segundo os próprios atletas rubro-negros. Com essa expectativa, de que a força para vencer o Criciúma venha mais da arquibancada do que do time em si, o Flamengo enfrenta neste domingo, às 16 horas, no Rio de Janeiro, pela 24.ª rodada, um adversário direto na luta contra o descenso no Campeonato Brasileiro.

O Flamengo soma 27 pontos e ocupa a 16.ª posição. O Criciúma está em 17.º e tem apenas dois pontos a menos que o time carioca. Um revés rubro-negro não é admitido por ninguém da comissão técnica da equipe e por nenhum dirigente. "Não levamos em conta essa possibilidade. A vitória é o único pensamento", disse o técnico Jayme de Almeida, efetivado pela diretoria, mas ainda sob a desconfiança de alguns conselheiros.

O Criciúma jogou no meio da semana e empatou com o Atlético Mineiro em casa por 1 a 1. No total, tem uma partida a mais que o Flamengo, que atuou na última quarta-feira pela Copa do Brasil - empate com o Botafogo (1 a 1).

Para Jayme de Almeida, o time tem que saber explorar as jogadas em velocidade para surpreender o Criciúma e abrir boa vantagem ainda no primeiro tempo. O técnico decidiu escalar Samir na zaga, um jogador de sua confiança. No turno, quando o Flamengo venceu o Criciúma por 3 a 0, fora de casa, Jayme estava como interino e também contou com Samir na equipe.