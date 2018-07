Contra queda no Brasileirão, Vitória e Bahia buscam triunfos

Vitória e Bahia se enfrentam neste domingo, 21, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 23.ª rodada do Brasileirão , buscando iniciar uma sequência de triunfos. Os rivais baianos, que lutam para escapar da zona de rebaixamento, vêm de boas apresentações - ambos têm duas vitórias nas últimas três partidas - e esperam, com um bom resultado, ganhar confiança para o restante da competição.

Mandante da partida, o Vitória segue na lanterna com 21 pontos, apesar do triunfo de virada sobre o Fluminense por 3 a 1, na última quarta-feira, no estádio Barradão, em Salvador. Por outro lado, apenas dois pontos o separam do primeiro time fora do grupo dos quatro últimos, justamente o rival Bahia. Ou seja, um triunfo no clássico pode representar a saída do time da zona de rebaixamento.

Além disso, o Vitória, após enfrentar o rival, terá jogos contra Palmeiras e Botafogo, concorrentes diretos na luta contra a queda para a Série B. "Temos de começar ganhando do Bahia, para depois pensar em Palmeiras e Botafogo", disse o goleiro Júnior Fernández. "Se conseguirmos essas vitórias, sairemos dessa situação e vamos ter mais tranquilidade para trabalhar".

Engatar uma sequência de bons resultados também é o objetivo do Bahia, que vem de vitórias sobre o Figueirense por 3 a 0, em Feira de Santana (BA), e sobre o Botafogo por 3 a 2, de virada, no estádio do Maracanã, no Rio. "O importante é manter o espírito que o time teve nas últimas partidas", afirmou o técnico Gilson Kleina.

O treinador faz mistério sobre a escalação, mas a única dúvida parece ser no meio de campo entre os meias Emanuel Biancucchi, titular nas últimas partidas, e Marcos Aurélio, que está recuperado de uma lesão muscular e pode voltar à equipe.