Contra rebaixamento, Hamburgo promove técnico do sub-23

Um dos times que nunca foram rebaixados nos principais campeonatos nacionais do futebol mundial, o Hamburgo mais uma vez se vê ameaçado. E, por isso, resolveu trocar de treinador após a realização de apenas três rodadas do Campeonato Alemão. Nesta terça-feira foi anunciado que o novo técnico da equipe é Josef Zinnbauer, que estava na equipe sub-23.

Em três anos e meio, Zinnbauer será o quinto técnico do Hamburgo, fruto de uma rotina de troca de treinadores pouco tradicional no futebol europeu. De acordo com o clube, ele fica no comando da equipe profissional até segunda ordem e será auxiliado por Patrick Rahmen, que comandava as categorias de base. A estreia do novo treinador não promete ser fácil: sábado, o Hamburgo pega o Bayern de Munique, atual campeão. Zinnbauer chega para substituir o demitido Mirko Slomka, que estava no cargo há sete meses.

Slomka havia sido contratado em fevereiro com a missão de livrar o Hamburgo do rebaixamento na temporada passada, e só conseguiu após um mata-mata diante do Greuther Fuerth. Com o péssimo início na atual edição (um ponto em três jogos), a queda volta a ser um fantasma para o clube, que segue como o único que nunca foi rebaixado desde a criação da Bundesliga, em 1963.