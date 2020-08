Contra Tombense, Atlético-MG joga pelo empate para voltar a ser campeão mineiro

O Atlético-MG tem a chance de levantar o primeiro troféu na temporada neste domingo. Com a vantagem de poder jogar pelo empate para ser campeão, o time alvinegro enfrenta o Tombense no segundo jogo da final do Campeonato Mineiro, marcado para as 16 horas, no Mineirão.

Como venceu o primeiro duelo por 2 a 1, o Atlético está a um empate de voltar a ser campeão mineiro após três anos e levantar o troféu do Estadual pela 45ª vez em sua história.

O Tombense busca o título inédito. Para isso, precisa vencer pelo placar mínimo pois tem a vantagem de jogar por vitória e derrota pela mesma diferença de gols por ter feito a melhor campanha da fase inicial.

No jogo de ida, o Tombense dificultou a vida do Atlético e por pouco não saiu de campo com um resultado melhor. A equipe treinada pelo argentino Jorge Sampaoli encontrou muita dificuldade na criação das jogadas e só conseguiu o triunfo com um gol de Keno aos 52 minutos.

"A gente acabou tomando algumas transições, alguns contra-ataques que a gente não queria, mas a gente conseguiu acertar isso dentro de campo, o Sampaoli conseguiu acertar, e agora é trabalhar, focar, para a gente fazer um grande jogo no domingo, fazer uma boa partida e buscar, da forma que a gente vem jogando, a vitória, para sair com o título, mesmo sabendo da dificuldade que a gente vai ter", avaliou o meia Hyoran.

Sampaoli fará mudanças na escalação titular. Na primeira partida da final, ele optou por jogar somente com um meia de criação (Hyoran) e quatro atacantes (Keno, Savarino, Eduardo Sasha e Marrony). A equipe não teve um boa performance e o treinador fez várias alterações ao longo do confronto.

Agora, a tendência é de que o comandante argentino utilize um esquema com mais jogadores no meio de campo. É provável que Allan volte atuar ao lado de Jair, com Hyoran mais à frente. Alan Franco também pode aparecer no setor.

Nathan, que completou duas semanas lesionado, tem feito muita falta. O meia era responsável por pensar o jogo e também fazia a função de um centroavante mais móvel, aparecendo na área para concluir. A previsão é de que fique fora por mais algumas semanas para se recuperar da contusão muscular na coxa esquerda.

Na frente, Sasha foi bem na sua estreia como titular e deve permanecer entre os 11 iniciais. É provável que ele tenha a companhia de Keno e Marrony no ataque. O jovem Marquinhos também é uma alternativa para o setor.

Rubens é a arma do Tombense para surpreender o Atlético e ficar com o título. O centroavante é o artilheiro da competição, com sete gols, o último deles anotado no primeiro jogo da final, em cobrança de pênalti, antes de a equipe levar a virada. "Já vimos grandes viradas, e o bom do futebol é isso. São dois jogos e isso nos dá a oportunidade de reverter o placar no próximo jogo", ressaltou o centroavante.

Outra figura importante do time de Tombos é o meio-campista veterano Ibson, que tem uma carreira de sucesso, com passagens por Santos, Flamengo e Corinthians, entre outros. Cabe a ele iniciar a construção das jogadas e liderar os companheiros em campo.