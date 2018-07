Contra tumultuado Internacional, Flamengo tenta assumir a liderança do Brasileiro

Mesmo diante da grande polêmica no clássico contra o Fluminense, o Flamengo ganhou uma força extra para a reta final no Campeonato Brasileiro. Apenas um ponto atrás do Palmeiras (61 a 60) e com mais oito jogos pela frente, o time rubro-negro tenta tirar a desvantagem para os paulistas neste domingo, em confronto contra o Internacional, às 17 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O jogo é válido pela 31.ª rodada.

Com a vitória no Fla-Flu e o empate dos palmeirenses contra o Cruzeiro, o Flamengo encostou na liderança. Ameaçado de rebaixamento e em situação delicada, o Internacional é o 17.º colocado, com 33 pontos.

Invicto há 10 jogos, o time rubro-negro tem mais uma chance para assumir a liderança. Para isso, terá de vencer e torcer para que o Palmeiras não vença em Florianópolis o Figueirense, outro time que está na zona do rebaixamento. Apesar de enfrentar o clube que tem o quarto pior aproveitamento da competição, o meia Diego ressaltou a força do colorado em casa.

"Aumenta a dificuldade para nós. O Inter é um gigante do futebol brasileiro e temos de reconhecer, apesar de viver um momento difícil. O fato de eles necessitarem da vitória dificulta e estamos nos preparando", disse o meia, que está invicto desde que chegou ao clube. São 11 jogos, um deles pela Copa Sul-Americana, com nove vitórias e dois empates.

Ausente dos dois últimos jogos - Fluminense e Santa Cruz -, o atacante peruano Paolo Guerrero retorna ao time. No clássico da última quinta-feira, o jogador sentiu dores no adutor, em virtude do cansaço pelos jogos nas Eliminatórias e viagem, e desfalcou o time. Ele volta no lugar de Leandro Damião.

Ao lado do peruano, Fernandinho deve permanecer como titular. A dúvida é se Alan Patrick, com rendimento ruim na última quinta-feira, permanecerá entre os 11 iniciais ou se perderá a vaga para o meia Éverton.