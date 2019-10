Contra vice-líder Palmeiras, Avaí aposta na torcida para encerrar série negativa

O Avaí não vence há sete jogos e registra três derrotas seguidas, além de ter a pior campanha como mandante em todo o Campeonato Brasileiro. O time amarga a lanterna com apenas 17 pontos, 12 a menos do que o primeiro rival fora da zona de rebaixamento. Mas, ainda assim, o técnico Evando Camillato acredita na reação dos catarinenses e projeta um time "que busque a vitória" sobre o vice-líder Palmeiras neste domingo, às 18 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 28ª rodada.

"Vamos montar uma equipe que acredito que busque a vitória, pois dentro da Ressacada temos que ter um time que consiga agredir. Espero conseguir que tenhamos 11 atletas e igualdade numérica. Nos últimos jogos tivemos inferioridade numérica (com expulsões). Vamos, dentro da característica da equipe e de acordo com o adversário", garante o técnico.

Apesar deste discurso otimista, os números mostram o time com apenas uma vitória em casa, sete empates e cinco derrotas. Sem falar que o clube catarinense não vence há sete partidas, sendo seis revezes neste período.

Apesar das estatísticas, Evando terá reforços. Os laterais Léo e Igor Fernandes estão à disposição após serem liberados pelo departamento médico. No meio-campo existe a dúvida entre Luan Pereira e João Paulo. O atacante Jonathan, enquanto isso, vive outra situação.

"O Jonathan não está retornando. Ele está em condições de treinar, mas ainda progressivamente. Não sei se aguenta jogar uma partida inteira, são 20 dias sem treinar, ele está se recuperando. Teve uma lesão, não foi tão grave, mas merece o respeito de ser utilizado no momento certo", justifica o técnico.