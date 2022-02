Contraofensiva esportiva a Putin

O esporte não vai fazer com que os tanques russos recuem e deixem a Ucrânia, mas em uma contraofensiva rápida, espontânea e como há muito não se via, atletas, entidades e confederações minam o país de Vladimir Putin, excluindo a Rússia das programações esportivas de diversas modalidades.

A lamentar, apenas o sofrimento dos russos comuns, que já foram para as ruas protestar contra a guerra de seu presidente. Até ontem, mais de 4 mil manifestantes já haviam sido presos pelo país, que quatro anos atrás festejava a comunhão de uma Copa do Mundo vencida pela França.

Não há fake news nas informações que se seguem, tampouco narrativas mentirosas para enganar a opinião pública, plantar conceitos e divulgar ideais falsos da guerra.

1 - A Uefa tirou de São Petersburgo a final da Liga dos Campeões, marcada para 28 de maio. Vai ser jogada em Paris.

2 - A Federação Internacional de Automobilismo (FIA), com o aval da F-1 e das escuderias, tirou da Rússia o GP de Sochi, que seria em setembro.

3 - Antes de a FIA se manifestar, o quatro vezes campeão do mundo, o alemão Sebastian Vettel, disse que ele não correria na etapa russa deste ano.

4 - Polônia, Suécia e República Checa assinaram documento único em que se colocam contrárias à realização da repescagem da Copa do Catar no país de Putin. A Polônia é adversária da Rússia na disputa. Quem passar encara o finalista do confronto dos outros dois países pelo bloco da Europa. A decisão teve apoio do atacante Robert Lewandowski, polonês do Bayern de Munique eleito o melhor jogador do mundo.

5 - O magnata russo Roman Abramovich foi forçado a entregar o comando do clube inglês Chelsea aos curadores da fundação de caridade do próprio time depois que um membro do parlamento britânico pediu que ele tomasse essa decisão e deixasse a Inglaterra.

6 - O Comitê Olímpico Internacional (COI) incitou federações esportivas do mundo inteiro a não disputarem torneios na Rússia, e que não deixem a bandeira do país tremular em competições regulares.

7 - A Fifa proibiu a seleção russa de futebol de jogar em sua casa, de tocar o hino do país nas partidas, de ter bandeira nos estádios e também de levar sua torcida para os jogos.

8 - Vladimir Putin perdeu o título de presidente honorário da Federação Internacional de Judô. O líder russo é faixa preta e graduado no oitavo dan. Teve a honraria revogada por causa da guerra que começou.

9 - Personalidades esportivas da Rússia fizeram um apelo para o fim da guerra. O tenista Daniil Medvedev foi um dos que entoaram a voz contra o exército de seu próprio país.

10 - Clubes, como Barcelona e Napoli, se manifestaram contra a guerra, isolando a Rússia no cenário internacional.

Desta vez, o esporte não se calou: “Parem a Guerra”.