Contraprova confirma covid-19 e Marco Antônio e Cáceres desfalcam o Cruzeiro

O técnico Mozart perdeu duas opções para sua estreia no comando do Cruzeiro. Exames de contraprova deram positivo para covid-19 e o lateral-direito Cáceres e o meia Marco Antônio estão fora do jogo diante do Goiás, neste sábado, às 21 horas, pela Série B do Brasileirão.

Os jogadores foram diagnosticados na sexta-feira e refizeram os exames para a confirmação do coronavírus, o que ocorreu neste sábado. Estão em isolamento e ficam fora por pelos menos duas semanas.

Leia Também Sampaio Corrêa marca no último lance e supera a Ponte Preta pela Série B

"O Cruzeiro Esporte Clube informa que os atletas Raúl Cáceres e Marco Antônio tiveram resultados positivos para Covid-19, em exames protocolares para a partida contra o Goiás, realizados por todo o elenco e comissão técnica", informou o clube.

"Marco Antônio está assintomático, enquanto Cáceres encontra-se com sintomas leves. Ambos estão isolados e em constante comunicação com os profissionais do departamento de saúde do Cruzeiro", completou.

Mozart contava com Cáceres na lateral. Já Marco Antônio seria opção para o segundo tempo diante do Goiás, no Mineirão. O técnico estreia com a obrigação de tirar a equipe da lanterna. Foram duas derrotas, para Confiança e CRB, que culminaram com a demissão de Felipe Conceição.