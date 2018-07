Contraprova dá negativo e Jacsson é liberado para defender o Inter

O Internacional revelou nesta terça-feira uma reviravolta no caso de doping de Jacsson. De acordo com comunicado divulgado pelo clube gaúcho, a análise da contraprova do exame antidoping realizado pelo goleiro não detectou o uso de qualquer substância proibida ao contrário da avaliação inicial da mesma amostra.

Na última sexta-feira, a Comissão de Controle de Dopagem da CBF revelou que o resultado da contraprova, realizado na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos, havia dado positivo. Porém, novo teste, feito no mesmo local, deu negativo, liberando o jogador.

Jacsson havia testado positivo para corticoide em exame realizado após partida entre Internacional e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio, em 17 de julho. O time paulista venceu por 1 a 0 o duelo, que marcou a estreia de Paulo Roberto Falcão no comando do clube gaúcho - ele já deixou o cargo.

O goleiro ficou no banco de reservas, pois o titular do Inter foi Marcelo Lomba. E, curiosamente, o volante palmeirense Arouca também deu positivo em exame antidoping realizado após o mesmo confronto.

Com o resultado negativo, Jacsson não precisará cumprir uma suspensão preventiva até que seja julgado, pois agora está liberado. Assim, volta a ficar à disposição do técnico Celso Roth para os compromissos do Inter, que na próxima quinta-feira vai encarar o Vitória, no Beira-Rio, pela 25ª rodada do Brasileirão.