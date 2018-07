Contratação de Bruno Paulo é vetada por médicos do Corinthians

O atacante Bruno Paulo, do Audax, foi reprovado nos exames médicos do Corinthians e pode ter sua contratação vetada. O jogador de 26 anos não se recuperou de um problema no pé direito, provavelmente em razão de uma lesão que ele sofreu durante o Paulistão.

Joaquim Grava, consultor médico do clube, confirmou ao Estado que o jogador não passou nos exames realizados nesta segunda-feira. Grava, contudo, disse que não poderia comentar a gravidade da lesão do atleta. A contusão não é grave, mas o jogador pode passar por cirurgia.

Sua contratação agora será reavaliada pela comissão técnica, que já havia decidido contratar o jogador, que fez boa campanha pelo Audax no Campeonato Paulista. Já o volante Camacho, que também estava no time vice-campeão estadual, passou nos exames e vai assinar contrato com o Corinthians.