Contratação de Maicon é a mais cara da história do São Paulo

A contratação do zagueiro Maicon, confirmada nesta terça-feira, é a mais cara operação da história do São Paulo. Com o investimento de 6 milhões de euros, mais a cessão de 50% dos direitos econômicos de dois jogadores das categorias da base, o total da negociação deve chegar a R$ 30 milhões. A cifra supera a contratação de Ganso, em 2012, por R$ 23,9 milhões.

O meia ex-Santos foi adquirido em agosto daquele ano após longa negociação. O São Paulo comprou 32% dos direitos econômicos dele e investiu diretamente R$ 16,4 milhões. O grupo DIS completou a transferência com os outros R$ 7,5 milhões e em contrapartida aumentou a parcela de participação na divisão dos direitos de atleta, ao passar de 55% para 68%.

A negociação por Maicon se arrastou nos últimos meses e concentrou esforços maiores desde a última sexta-feira. O diretor executivo de futebol do São Paulo, Gustavo Oliveira, viajou até Portugal para negociar com o Porto, clube detentor dos direitos econômicos e responsável por ceder o defensor por empréstimo até de 30 de junho. As duas partes entraram em acordo somente na noite de terça-feira.

O Porto aceitou liberar Maicon por cerca de R$ 22 milhões de reais e mais a participação de 50% dos direitos econômicos no lateral Inácio e no zagueiro Lucão, ambos revelados nas categorias de base do São Paulo. A estimativa é que a inclusão dos dois jovens jogadores tenha feito a negociação chegar perto de R$ 30 milhões, valor parecido ao pedido pelo time português inicialmente.

A garantia da permanência de Maicon, que deve assinar contrato de quatro anos, alivia a expectativa da torcida para a participação do zagueiro na fase decisiva da Copa Libertadores. Na próxima quarta-feira o São Paulo começa a decidir vaga na decisão ao enfrentar o Atlético Nacional, da Colômbia. O primeiro jogo será no Morumbi.