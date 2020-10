Contratação de Robinho pelo Santos recebe críticas nas redes sociais

O Santos anunciou a contratação de Robinho. O atacante fará sua quarta passagem pela equipe alvinegra. Se outras vezes, o retorno do jogador foi festejado, dessa vez, as coisas mudaram.

Em 2017, Robinho foi condenado a nove anos de prisão na Itália por violência sexual em grupo. A acusação dá conta de caso envolvendo outros cinco homens ocorrido na cidade de Milão em 22 de janeiro de 2013. De acordo com o tribunal que julgou o caso, o grupo teria sujeitado uma mulher albanesa a repetidas humilhações e atos pesados de violência sexual.

O atacante recorre da decisão, que ainda pode ser avaliada em outras instâncias. Caso seja definitivamente condenado, o atleta não poderá ser extraditado, porque a Constituição Federal veda esse tipo de ação sobre brasileiros natos. Porém, a justiça italiana poderia entrar em acordo com a justiça local pelo cumprimento da condenação em território brasileiro.

Nas redes sociais, houve manifestações contrárias ao retorno de Robinho à Vila Belmiro. Foi apontada contradição ao relembrarem publicação da equipe santista sobre o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres.

A culpa nunca é da vítima. #ElaNãoPediu pic.twitter.com/VMPzNJw1In — Santos Futebol Clube (@SantosFC) November 25, 2019

Torcedores também afirmaram que o futebol, com esse tipo de contratação, alimenta a cultura do estupro e despreza as mulheres.

Ontem foi o Dia Nacional da Luta contra a Violência à Mulher. Ontem também foi o dia em que o Santos anunciou a contratação do atacante Robinho. A ironia? Robinho foi condenado a 9 anos de prisão na Itália, após acusação de estupro em 2013. Alguns anos antes, em 2009, + — a pantera (@panterasufes) October 11, 2020

A mulher do Jean gravou um vídeo toda machucada, chorando, pedindo ajuda e mesmo assim ele joga na série A de titular. Robinho foi condenado por estupro e vai jogar na série A por um dos principais times do Brasil. Ter dinheiro e ser homem é MUITO fácil nesse país — marie (@mariecrfx) October 11, 2020