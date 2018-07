Contratado a custo zero, Hernanes mira recolocar São Paulo 'no lugar que merece'

O meia Hernanes, novo reforço do São Paulo confirmado na manhã desta quarta-feira, foi contratado por empréstimo até o final do ano e sem custos para o clube, que terá de arcar apenas com o pagamento de parte do salário do jogador. O acerto com o Hebei Fortune, da primeira divisão do futebol chinês, foi facilitado porque o meio-campista não vivia bom momento no time.

Ele atuava na liga reserva local, devido ao limite de três atletas estrangeiros no time principal, e pediu para ser negociado. O São Paulo tentou sua contratação no início do ano, mas esbarrou na questão salarial.

Agora, o acordo prevê que a maior parte dos salários será paga pelo time chinês. O São Paulo vai arcar com R$ 500 mil por mês - o valor total dos salários do jogador não foi revelado. O benefício para os chineses, que investiram cerca de R$ 33 milhões para contratar o jogador junto à Juventus, da Itália, no início do ano, é recolocar o meia na "vitrine", com possibilidade de recuperação de seu futebol.

Um dos projetos do jogador de 32 anos é se recolocar na briga por uma vaga na próxima Copa do Mundo, em 2018, na Rússia. A última partida de Hernanes foi no dia 21 de junho, quando enfrentou o Guangzhou Evergrande pela Copa da China.

Por meio de um vídeo, o jogador formado no clube do Morumbi prometeu "concentração total para levar o Tricolor ao lugar que ele merece". Sem citar diretamente a luta pelo rebaixamento, Hernanes desejou sorte ao time na partida da noite desta quarta-feira, diante do Vasco, no Morumbi, pela 15ª rodada do Brasileirão, e também garantiu que fará tudo que está em seu alcance para não decepcionar nesta sua nossa passagem pelo time são-paulino.

"Ao torcedor tricolor, minha promessa é a de que vou honrar mais uma vez a camisa são-paulina, dar tudo para, dentro de campo, com meus companheiros conseguir os resultados esperados. Grande abraço, conto com você, e quero ver o Morumbi lotado mais uma vez", afirmou Hernanes, por meio do curto vídeo que divulgou na internet.

Depois de encarar o Vasco nesta quarta, o São Paulo voltará a jogar no Morumbi já na próxima segunda-feira, contra o Grêmio, pela 16ª rodada do Brasileirão. Ainda não sabe, porém, quando Hernanes ficará à disposição do técnico Dorival Júnior para atuar. O mais provável é que o primeiro jogo do meio-campista no estádio são-paulino nesta sua volta ao clube possa ocorrer apenas a partir de 3 de agosto, quando o time recebe o Coritiba pela 18ª rodada da competição nacional.