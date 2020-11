Contratado de graça, Luciano ajuda São Paulo a garantir mais de R$ 10 milhões

Contratado de graça pelo São Paulo em agosto, em troca envolvendo a ida de Everton para o Grêmio, o atacante Luciano ajudou o clube a lucrar R$ 10,3 milhões em premiação na Copa do Brasil. O jogador marcou um gol nas oitavas de final contra o Fortaleza e dois nas quartas diante do Flamengo.

Por ter avançado nas oitavas, o São Paulo recebeu premiação de R$ 3,3 milhões. Já na classificação para a semifinal, o clube embolsou R$ 7 milhões oferecidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Luciano vinha em baixa no Grêmio e foi um pedido do técnico Fernando Diniz, que havia trabalhado com o jogador no Fluminense no ano passado. Após a vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo, o treinador fez diversos elogios ao atacante.

"Nem considero o Luciano uma contratação, foi uma troca, o Everton foi e o Luciano veio. Contratação é quando gasta dinheiro e coloca mais um no elenco. O Luciano tem um potencial muito grande, na minha opinião era subvalorizado pelo que eu via no Fluminense. Tive conversas sobre o potencial dele e o pouco espaço que ele tinha no futebol brasileiro. No Fluminense, conseguiu corresponder. Agora, no São Paulo, de uma maneira muito intensa está ganhando o espaço que merece pelo profisisonal que é, pelo carisma que tem e pela maneira que se dedica e trabalha. Sempre está trabalhando, não lembro do Luciano no departamento médico nem na época do Fluminense. Ficou um ou dois dias aqui no São Paulo por conta de uma porrada que ele tomou no jogo contra o Palmeiras", elogiou Diniz.

Luciano tem sido um dos destaques nesta boa fase do São Paulo, que está na semifinal da Copa do Brasil e na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. O atacante soma 16 gols e cinco assistências em 21 partidas disputadas.

Na Copa do Brasil, o São Paulo terá pela frente o Grêmio na semifinal. Se avançar para a decisão, o clube embolsará mais uma boa quantia. O campeão recebe R$ 54 milhões de premiação, enquanto o vice fica com R$ 22 milhões.