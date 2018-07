Contratado há um mês, Junior Timbó deve reestrear pela Portuguesa neste sábado

Contratado há um mês, o meia Junior Timbó finalmente deve estrear em sua segunda passagem pela Portuguesa. Recuperado de lesão muscular, ele treinou entre os titulares nesta quinta-feira e deve começar jogando contra o Juventude, em partida marcada para as 15 horas deste sábado, no estádio do Canindé, em São Paulo, válida pela 14.ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O time da capital paulista vive um momento delicado. Na oitava colocação do Grupo B, com os mesmos 11 pontos do vice-lanterna Macaé, briga para se manter fora da zona de rebaixamento. No momento, só está na frente dos cariocas porque vence no saldo de gols: -9 a -10.

Junior Timbó teve uma passagem marcante pela Portuguesa em 2011, quando integrou o time que ficou conhecido pela alcunha de "Barcelusa" ao conquistar o título da Série B. Em 2016, ele chegou à equipe paulistana no dia 21 de julho por solicitação do técnico Jorginho.

Em sua primeira semana no clube, foi relacionado para enfrentar o Macaé, mas ficou no banco de reservas. Na semana seguinte, se lesionou e só foi se recuperar depois da derrota por 2 a 1 para o Botafogo-SP, na rodada passada.

O meia de 25 anos deve ficar com a vaga do volante Vinícius. Jorginho também deve fazer uma alteração na defesa. Marcelo retorna após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo e deve entrar no lugar de Mateus. O restante do time deve ser o mesmo que foi derrotado pelo time de Ribeirão Preto (SP).