Contratado junto ao Ceará, Raul celebra início de trabalho no Vasco

Reforço trazido um pouco antes desta paralisação do calendário brasileiro para a disputa da Copa do Mundo, o volante Raul ainda vive seu início de trajetória com a camisa do Vasco. Contratado em junho, o jogador de 21 anos fez um balanço destes primeiros dias de trabalho e se disse bastante satisfeito com o que tem visto.

+ Vasco renova com Yago Pikachu por 3 temporadas e contrata o lateral-direito Lenon

"Eu estou aqui faz quase um mês e me sinto bastante feliz. O grupo é muito humilde, trabalhador, e me recebeu muito bem. Essa parada está sendo boa até mesmo para aumentar o meu entrosamento com todo mundo. Acredito que o Vasco está muito bem servido na minha posição. A disputa é sadia e vou procurar trabalhar firme para aproveitar a oportunidade que o professor me der", projetou.

O volante é uma das esperanças do Vasco para fugir da má fase recente. A equipe tem apenas 15 pontos no Brasileirão e ocupa a 11.ª colocação. Recentemente, viu o técnico Zé Ricardo deixar o clube e foi atrás de Jorginho. E o novo comandante foi bastante elogiado por Raul.

"Teremos jogos complicados pela frente e temos procurado nos preparar de uma forma muito forte. O professor Jorginho tem feito treinamentos intensos e conversado bastante conosco sobre a parte tática. Esse período de preparação é bom também para a gente conhecer a forma de trabalho da nova comissão técnica, algo que não conseguimos fazer em virtude da sequência de jogos", declarou.