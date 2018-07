Contratado nesta temporada, Van Persie cogita se aposentar no Manchester United

MANCHESTER - O atacante Robin van Persie está na sua primeira temporada no Manchester United, mas a rápida adaptação ao clube já o leva a fazer planos para o futuro. O jogador holandês revelou que cogita a possibilidade de encerrar a sua carreira na equipe, principalmente por causa da valorização dada a veteranos, como nos casos de Ryan Giggs e Paul Scholes.

"Nos próximos anos, eu estarei no Manchester United - e talvez por mais tempo. O United pode ser o meu último clube", disse Van Persie, em entrevista à revista holandesa Voetbal International.

O holandês, contratado após passagem de sucesso pelo Arsenal, é o vice-artilheiro do Campeonato Inglês, com 19 gols, três a menos do que o uruguaio Luis Suárez. Van Persie avaliou que a mudança de clube foi fundamental para que ele seguisse evoluindo.

"Há um novo desafio para mim todos os dias no United. Meu desenvolvimento é um processo contínuo que recebe um impulso extra quando você está cercado por novos treinadores e companheiros de equipe, todos com suas próprias ideias, em um ambiente totalmente novo", disse.