Contratado pela Fifa, Mourinho treinaria time de lendas

O técnico português José Mourinho teria sido contratado pela Fifa para ser o treinador de um elenco composto por cerca de 200 lendas do futebol, tanto masculino quanto feminino. Segundo matéria publicada no jornal inglês Daily Mail na noite desta segunda-feira, a iniciativa seria do atual presidente da entidade, Gianni Infantino, que gostaria de recolocar o foco sobre o esporte e não na política.

O conjunto de ex-jogadores faria apresentações pelo mundo, estimularia campanhas de caridade e participaria de decisões governamentais da Fifa. A primeira dessas partidas seria nesta quarta-feira (11) diante da seleção de estrelas mexicanas, na comemoração de 50 anos do estádio Azteca, na Cidade do México, onde está acontecendo o congresso da entidade.

Entre os jogadores que seriam comandados por Mourinho estão Carles Puyol, Clarence Seedorf, Marcel Desailly, Fabio Cannavaro, Samuel Eto'o, Mia Hamm e Luis Figo, este último que recebeu apoio de Mourinho em sua pré-candidatura à Fifa, no ano passado.

O português está sem clube desde dezembro de 2015, quando foi demitido do Chelsea após desempenhos ruins no Campeonato Inglês. Campeão na temporada 2014/15, o técnico entregou o clube na 16ª colocação na edição 2015/16, um ponto acima da zona do rebaixamento. Mourinho tem sido alvo de especulações sobre uma possível ida ao Manchester United, atualmente comandado por Louis van Gaal.