Contratado pelo Barça, Neto agradece Valencia: 'Vida é feita de novos desafios'

Contratado pelo Barcelona para o lugar do holandês Jasper Cillessen, o goleiro brasileiro Neto se despediu nesta sexta-feira dos colegas e torcedores do Valencia. Em um texto publicado em suas redes sociais, o jogador de 29 anos agradeceu ao tempo que trabalhou no clube espanhol e ressaltou os feitos obtidos, como a classificação à Liga dos Campeões da Europa.

"Há dois anos cheguei no Valencia com o objetivo de colocá-lo novamente na Champions League. Me dediquei, trabalhei dando o meu melhor e me entreguei por inteiro nesse projeto que apenas uma minoria acreditava... e consegui. Consegui junto com meus companheiros, não só uma, mas duas classificações. Porém, a vida é feita de ciclos e novos desafios", afirmou Neto em um posto no seu Instagram, no qual aparece comemorando um gol pelo time espanhol.

"Hoje me despeço de cabeça erguida e com a sensação de dever cumprido com vcs. Levo comigo todas as experiências vividas, o nascimento da minha filha, os amigos que fiz e o carinho que tive. Obrigado por estes anos Valencia, pelo apoio que recebi, carinho e conquistas que tivemos juntos", completou Neto.

O Barcelona informou que desembolsou 26 milhões de euros (cerca de R$ 113 milhões) pelo jogador e que o valor poderá ser acrescido em 9 milhões de euros em razão de metas alcançadas pelo jogador e pelo time. O acordo, anunciado na quinta-feira, faz parte de uma troca de jogadores. Ao comprar Neto junto ao Valencia, o Barcelona cedeu para o mesmo time o também goleiro Jasper Cillessen. Neste caso, o clube catalão recebeu 35 milhões de euros (R$ 152 milhões) pela venda do atleta holandês.

Neto, de 29 anos, foi revelado pelo Athletico Paranaense, único time brasileiro pelo qual jogou profissionalmente - também atuou na base do Cruzeiro. Em 2011, iniciou carreira internacional ao ser negociado com a Fiorentina. Depois foi reserva na Juventus por duas temporadas, mesmo período em que esteve no Valencia, já como titular.

Pela seleção, ele foi titular do time olímpico nos Jogos de Londres-2012, na Inglaterra. E, na equipe principal do Brasil, esteve no grupo da Copa América de 2015.

No Barcelona, Neto será o quinto brasileiro do elenco, se juntando aos meia Philippe Coutinho e Rafinha, ao volante Arthur e ao atacante Malcom. Ele será o reserva imediato do alemão Marc-Andre ter Stegen, titular absoluto da equipe.