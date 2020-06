Contratado pelo Barcelona, Pjanic conta que realiza um sonho: 'Orgulhoso e feliz'

Contratado pelo Barcelona por quatro temporadas, em negociação concluída junto à Juventus na última segunda-feira, o meia bósnio Miralem Pjanic diz estar realizando um sonho de infância. "Estou orgulhoso e feliz por cumprir o sonho de jogar no clube catalão. O Barcelona é um dos maiores do mundo e ser parte dele é o degrau mais alto para qualquer jogador de futebol", disse o atleta, nesta terça, em declarações publicadas no site da Associação de Futebol da Bósnia-Herzegovina (NSBiH, na sigla em sérvio).

O meia é parte da negociação do brasileiro Arthur com o time italiano, sendo que será responsável pelo abatimento de R$ 60 milhões de euros (cerca de R$ 367,3 milhões) e mais 5 milhões de euros (R$ 30,6 milhões) em variáveis envolvidos na transferência.

Assim como Arthur, Pjanic vai se apresentar à nova equipe após o término da atual temporada. O jogador fechou contrato com o Barcelona até a metade de 2024 e terá uma cláusula de compra no valor de 400 milhões de euros (R$ 2,4 bilhões).

Depois de uma boa passagem pela Roma, Pjanic, hoje com 30 anos, foi contratado pela Juventus em 2016. Pelo clube de Turim, disputou 171 partidas e marcou 25 gols. Além disso, conquistou seis títulos: três Campeonatos Italianos (2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019), duas Copas da Itália (2016/2017 e 2017/2018) e uma Supercopa da Itália (2018).

O bósnio agradeceu tudo aquilo que passou até agora com a Juventus. "Foram anos em que amadureci como homem e pai. Acho que nunca vou ter a oportunidade de agradecer, pelo que quero destacar a família Agnelli, agradecer a todos os meus companheiros, que compartilharam esta jornada. A todos os empregados e membros da comissão técnica, que me ajudaram a crescer. Obrigado aos torcedores, que me fizeram sentir especial todos os dias", afirmou Pjanic.