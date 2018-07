Contratado pelo United, Lukaku recebe intimação por festa fora do controle

Romelu Lukaku movimentou o noticiário do futebol internacional neste sábado. Mas não só necessariamente por bons motivos. Pouco depois do Manchester United anunciar que chegou a um acordo com o Everton para contratá-lo, a polícia informou que o atacante belga foi levado para a delegacia após conceder uma festa fora de controle em Beverly Hills, nos Estados Unidos, no dia 2 de julho.

Segundo informou a polícia, Lukaku foi conduzido depois de ser avisado cinco vezes para abaixar o volume da música de sua festa em Beverly Hills. O jogador, que não chegou a ser algemado ou preso, precisará comparecer a Corte Superior de Los Angeles no dia 2 de outubro.

O jogador de 24 anos, que marcou 25 gols na última temporada do Campeonato Inglês, deve chegar ao Manchester United pelo valor de 75 milhões de libras (cerca de R$ 317 milhões), segundo especula a mídia local. A cifra o tornaria o segundo jogador mais caro da história do clube, atrás apenas do meio-campista francês Paul Pogba.

Esta parece ser a grande aposta do Manchester United para substituir o sueco Zlatan Ibrahimovic, dispensado pelo clube após sofrer uma grave contusão no joelho, que pode colocar sua carreira em risco. No dia 15 de julho, o time inglês enfrentará o Los Angeles Galaxy na Califórnia. É provável, assim, que Lukaku apareça no jogo.