Contratado por mais de R$ 6 milhões, Juninho Capixaba vira reserva do reserva no Corinthians

Contratado no início do ano pelo Corinthians como um dos destaques do Campeonato Brasileiro do ano passado, Juninho Capixaba tem colecionado muito mais decepções do que alegria com a camisa alvinegra. Atualmente, ele é reserva do reserva na lateral-esquerda da equipe. Danilo Avelar é o dono da posição, o jovem Carlos, da base do clube, aparece como segunda opção e o ex-jogador do Bahia é só o terceiro na disputa.

Diante do Botafogo, ele não ficou sequer no banco de reservas. De acordo com a diretoria, não há nenhuma negociação em andamento e a escolha se deu por uma questão técnica. De fato, o garoto Carlos tem aparecido com mais destaque nos treinamentos.

Ainda nos tempos em que Fábio Carille comandava a equipe do Corinthians, a visão da comissão técnica era de que o lateral sentiu o peso da camisa e da pressão que é jogar no time paulista. Chegaram a estudar a possibilidade de emprestá-lo, mas não chegou nenhuma proposta que valesse a pena para o clube e o jogador.

Juninho Capixaba foi a segunda contratação mais cara do Corinthians na temporada. Ele custou R$ 6 milhões e mais os direitos econômicos do goleiro Douglas, que estava emprestado ao Avaí e foi para o Bahia como parte da negociação. A maior transação corintiana do ano, por enquanto, foi a contratação de Mateus Vital do Vasco, por R$ 8 milhões.

Próximos jogos do Corinthians

21/07, às 21h: São Paulo - Morumbi (Brasileiro)

25/07, às 21h45: Cruzeiro - Arena Corinthians (Brasileiro)

29/07, às 11h: Vasco - Mané Garrincha (Brasileiro)

01/08, às 21h45: Chapecoense - Arena Corinthians (Brasileiro)

04/08, às 21h: Atlético-PR - Arena Corinthians (Brasileiro)

08/08, às 21h45: Colo-Colo - Estádio Monumental (Libertadores)

12/08, às 16h: Chapecoense - Arena Condá (Brasileiro)

15/08, às 21h45: Chapecoense - Arena Condá (Brasileiro)

18/08, às 19h: Grêmio - Arena Corinthians (Brasileiro)

22/08, às 16h: Fluminense - Maracanã (Brasileiro)

26/08, às 16h: Paraná - Arena Corinthians (Brasileiro)

29/08, às 21h45: Colo-Colo - Arena Corinthians (Libertadores)

02/09, às 16h: Atlético-MG - Arena Corinthians (Brasileiro)

05/09, às 21h45: Ceará - Castelão (Brasileiro)

09/09, às 16h: Palmeiras - Allianz Parque (Brasileiro)