Contratado, Toni Kroos chega nesta quinta-feira ao Real Madrid

Encerrada a Copa do Mundo, a movimentação do mercado de transferências toma conta do noticiário do futebol europeu. E o destaque desta quinta-feira será a apresentação do alemão Toni Kroos como jogador do Real Madrid. O campeão do mundo deixa o Bayern de Munique por 25 milhões (R$ 75 milhões).

O clube espanhol pode confirmar nesta quinta-feira a contratação de outro destaque do Mundial: o goleiro costa-riquenho Keylor Navas. Segundo alguns veículos de comunicação do país, o negócio está fechado por 10 milhões (R$ 30 milhões).

Ainda na Espanha, o Atlético de Madrid vendeu um jogador e comprou outro. Por 20 milhões (R$ 60 milhões), mandou o lateral-esquerdo brasileiro Filipe Luís para o Chelsea. E, por um valor não revelado, contratou o goleiro esloveno Oblak, de 21 anos, que estava no Benfica - o que pode abrir caminho para Julio Cesar chegar ao clube português.

Na Itália, a Juventus anunciou a contratação do técnico Massimiliano Allegri para a vaga deixada por Antonio Conte - que pediu demissão terça-feira. Ex-treinador do Milan, Allegri se reencontrará com Pirlo - que o acusou de ter sido o responsável por sua saída do clube de Milão há três anos. “Não tenho nada contra Pirlo, será um prazer voltar a trabalhar com um jogador da sua qualidade.”